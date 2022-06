Depuis plusieurs jours, Christophe Galtier – qui est la piste prioritaire de Luis Campos – est annoncé en pôle position pour prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Nice, l’entraîneur français (55 ans) n’est plus en odeur de sainteté sur la Côte d’Azur. Pour le remplacer, les Aiglons penseraient à Lucien Favre. Si le PSG veut s’offrir Galtier, il devra payer une indemnité à l’OGC Nice. Selon les informations du Parisien, cette dernière pourrait s’élever à 5 millions d’euros.

Des contacts avec Zinedine Zidane mais…

Le quotidien francilien indique également que le futur staff de Christophe Galtier se dessine. Le nom de Joao Sacramento est avancé, lui qui était son adjoint à Lille avant de tenter des expériences au côté de José Mourinho à Tottenham et l’AS Roma. « Les négociations entre Nice et Paris vont se poursuivre. Aucune communication n’est attendue ce vendredi soir ou ce week-end de la part des deux entités. » Le PSG doit d’abord officialiser le départ de Mauricio Pochettino. Autre piste avancée ces dernières semaines, Zinedine Zidane. Selon le Parisien, il y a bien eu des échanges entre Doha et l’ancien coach madrilène. Mais aucun accord n’a jamais été trouvé entre les deux parties. Il a toujours comme priorité l’Equipe de France.