Les Féminines du PSG ont réalisé un très grand coup en s’offrant, libre de tout contrat, Lieke Martens. L’internationale néerlandaise (29 ans) a quitté le FC Barcelone après cinq saisons et 74 buts en 151 matches. Elle a signé trois ans – soit jusqu’en juin 2025 – avec les Rouge & Bleu. Elle est ravie de pouvoir rejoindre un club « incroyable. »

Lieke Martens veut réussir des grandes choses avec le PSG

« Je suis très heureuse, c’est une grande fierté de pouvoir rejoindre ce club incroyable pour trois saisons. Je suis très impatiente de commencer. J’ai toujours suivi et aimé ce club. C’est une équipe qui a beaucoup performé ces dernières années, on le voit par ces résultats sur la scène nationale et européenne. Le PSG peut accomplir de très grandes choses, louange Martens dans sa première interview pour PSG TV. Mon regard sur le groupe ? Il y a de très grandes joueuses, avec des qualités exceptionnelles. Cette équipe a un potentiel incroyable pour accomplir de belles choses. Il est évident quand on la voit jouer que cette équipe a quelque chose en plus, et j’espère vraiment pouvoir apporter à cette équipe déjà très talentueuse. »

Une joueuse polyvalente

Pour Le Parisien, Lieke Martens a évoqué son positionnement sur le terrain. « Je suis une ailière qui aime bien repiquer vers le but. Avec le ballon, j’ai une bonne vision du jeu et de la créativité. Je peux jouer à différentes positions, comme numéro 10 ou plus reculée au milieu de terrain. Je me vois comme une joueuse d’équipe, j’aime aider le groupe sur le terrain et en dehors. Et je suis une vraie passionnée de football. » Elle a aussi encensé le PSG. « Je ne suis même pas proche de la notoriété de ce club. Il est tellement énorme… Je le suis depuis que j’ai commencé en Suède. Son évolution est bonne. Il aide le foot féminin à avancer. Maintenant, j’ai hâte de débuter la saison, cette nouvelle aventure.«