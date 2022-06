Le dossier du prochain entraîneur est un sujet assez épineux depuis de longues semaines. Si Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG dans les prochaines heures, puisque l’Argentin a trouvé un accord de séparation selon de nombreuses sources, son remplaçant se fait toujours attendre. Pour beaucoup, le favori pour prendre le banc de touche du Paris Saint-Germain s’appelle Christophe Galtier, excluant toute arrivée potentielle de Zinedine Zidane. Pourtant, d’autres sources affirment que le technicien français est toujours en négociations avec le club de la capitale.

Discussions avec Zidane, Pogba a attendu un signe du PSG

Sur son compte Twitter, le journaliste Saber Desfarges partage ses dernières informations sur le dossier Zinedine Zidane et explique que le champion du monde 1998 serait toujours en négociations avec le PSG. Si selon lui “les discussions se poursuivent”, le présentateur de Prime Vidéo avoue “ne pas savoir quoi penser” du sujet de l’entraîneur. Néanmoins, il affirme que Galtier et ZZ sont “les deux véritables pistes du club à l’instant T” sans pour autant donner un favori. Concernant Paul Pogba, « la pioche » devrait bel et bien s’engager avec la Juventus même si le joueur “a attendu de longs jours un signe du PSG”.

Les prochains jours devraient amener un peu plus de visibilité et le club de la capitale pourrait (enfin) communiquer sur le successeur de Mauricio Pochettino sur le banc parisien.