Le PSG a une nouvelle fois perdu hier soir contre Lyon (0-1) en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Une deuxième défaite de suite au Parc des Princes mais surtout une huitième en 2023, du jamais vu depuis 2001. Même si la position de Christophe Galtier est fragilisée, aucune précision ne devrait être prise dans l’immédiat.

Ce week-end, le PSG aurait pu profiter du faux pas de Marseille pour prendre neuf points d’avance en tête de la Ligue 1 sur Lens et les Phocéens. Mais dans une nouvelle prestation catastrophique, les Parisiens se sont inclinés contre Lyon (0-1). Ils ont relancé la course au titre avec seulement six points d’avance sur ses deux poursuivants. Le club de la capitale réalise très certainement la pire saison sous l’ère QSI. Une statistique hallucinante penche vers ce constat, en 18 matches toutes compétitions confondues en 2023, le PSG a déjà perdu huit fois ! Autant de revers sur un début d’année civile n’était plus arrivé depuis 22 ans !

Christophe Galtier fragilisé mais…

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier n’est pas encore menacé assure RMC Sport. Cette défaite contre Lyon fragilise encore un peu plus l’ancien coach stéphanois, « qui a déjà perdu une partie de son crédit après l’élimination parisienne en 8es de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. » Mais pour le moment, aucune décision n’est prise sur son avenir assure le média sportif. Une information confirmée par Loïc Tanzi, le journaliste de l’Equipe. Ce dernier indique qu’hier soir « les dirigeants n’avaient pas prévu de changement à court terme.«