Ligue 1 – Le PSG relance la course au titre

Après une nouvelle prestation pitoyable face à l’Olympique Lyonnais (0-1), le PSG se met en danger pour le titre de champion de France. Un trophée qui lui tendait pourtant les bras il y a encore quelques semaines.

Décidément, la saison du PSG sera un long calvaire jusqu’au bout. Opposé à une équipe lyonnaise malade, le club parisien s’est incliné pour une deuxième fois d’affilée au Parc des Princes (0-1) en proposant un niveau de jeu proche du néant. Mais surtout, les Rouge & Bleu voient leur avance en tête du classement fondre alors que deux matches difficiles arrivent face à l’OGC Nice et le RC Lens, deux clubs en course pour les places européennes. Et à l’issue de cette 29e journée de Ligue 1, le leader du championnat compte seulement six points d’avance sur ses poursuivants, le RC Lens et l’Olympique de Marseille. Et l’optimisme n’est pas de mise dans ce sprint final.

🚨 | Les dirigeants du PSG n’ont pas prévu de changement à court terme concernant Christophe Galtier ❌



📲 L’Equipe pic.twitter.com/jPV8qiXxXF — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 3, 2023

Le RC Lens retrouve des couleurs

Pourtant, les Parisiens avaient l’opportunité de réaliser une belle opération en prenant 9 points d’avance sur ses concurrents. Surtout que l’Olympique de Marseille avait une nouvelle fois déçu à domicile avec un résultat nul contre le Montpellier Hérault (1-1). Mais l’adversaire le plus dangereux de cette fin de saison pourrait finalement être le RC Lens. Après un trou d’air de quelques semaines, les Sang & Or ont retrouvé des couleurs et ont enchaîné une troisième victoire d’affilée en venant à bout du Stade Rennais (1-0) grâce à une nouvelle réalisation de Loïs Openda. Dans les autres résultats marquants de la journée, l’AS Monaco a remporté un match prolifique face au RC Strasbourg (4-3) tandis que le Stade de Reims a renoué avec la victoire face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (3-0). De son côté, l’OGC Nice, prochain adversaire du PSG, a réalisé une très mauvaise opération avec un partage de points face à la lanterne rouge, l’Angers SCO (1-1).

Les résultats de la 29e journée de Ligue 1

Olympique de Marseille / Montpellier Hérault (1-1)

AJ Auxerre / ESTAC Troyes (1-0)

Stade Rennais / RC Lens (0-1)

LOSC / FC Lorient (3-1)

Angers SCO / OGC Nice (1-1)

Stade Brestois / Toulouse FC (3-1)

Clermont Foot / AC Ajaccio (2-1)

FC Nantes / Stade de Reims (0-3)

AS Monaco / RC Strasbourg (4-3)

Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais (0-1)

