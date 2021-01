L’un des meilleurs voire le meilleur défenseur du Monde, Sergio Ramos, est en fin de contrat le 30 juin prochain au sein du Real Madrid. L’Espagnol (de 34 ans) est donc libre de discuter de son avenir avec les équipes qu’il souhaite. Il y a quelques jours, la presse espagnole expliquait que l’international espagnol ne serait pas contre quitter le Real Madrid 16 ans après son arrivée du FC Séville. Il aurait même expliqué que le PSG souhaitait le recruter et faire une grosse équipe avec lui et d’autres stars. Mais comme RMC Sport ou Le Parisien, Téléfoot a fait savoir ce dimanche qu’il n’y avait eu aucun contact entre le PSG et Sergio Ramos pour évoquer une future arrivée. Et comme plusieurs médias espagnols, Téléfoot confirme que le numéro 4 du Real Madrid a commencé à évoquer un possible départ de Madrid cet été.