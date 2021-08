On le sait, Jean-Michel Aulas aime titiller le PSG dès qu’il en a l’occasion. Forcément, avec le mercato XXL que réalise actuellement le club de la capitale, et ce n’est pas encore fini, le président rhodanien n’a pu s’empêcher de glisser un petit mot à ce sujet dans un entretien accordé à L’Equipe : Comme tous les ans on doit aller en Ligue des Champions et donc accrocher l’une des trois premières places. Paris est vraiment au-dessus du lot cette année et leur recrutement n’est même pas une bonne nouvelle pour le championnat. Après Paris, tout est possible“, a estimé Aulas dans les colonnes de L’Equipe.