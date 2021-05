Avant le PSG, Man City s’impose contre Crystal Palace (0-2)

Après sa victoire contre le PSG en demi-finale aller de Ligue des Champions contre le PSG (1-2) en milieu de semaine, Manchester City jouait cet après-midi lors de la 34e journée de Premier League contre Crystal Palace. Un match qui pouvait permettre à City de s’offrir le titre de champion, le septième de son histoire. Pour cela il fallait s’imposer et attendre une défaite de son meilleur ennemi – Manchester United – demain contre Liverpool. Pour cette rencontre, Pep Guardiola avait décidé de faire largement tourner, huit changements, par rapport au match contre le PSG. Seul Rodri, Joao Cancelo et Ederson enchaînaient ce samedi après-midi. Une large revue d’effectif qui va se ressentir en première mi-temps. Les Citizens ont la possession du ballon mais n’arrivent pas à se montrer dangereux, manquant d’inspiration dans le dernier geste (City s’est quand même vu refuser un but hors jeu de Gabriel Jesus à juste titre à la 35e). Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur ce score nul et vierge. En seconde période, Man City va revenir avec de meilleures intentions, jouant avec plus de vitesse et de détermination. Et cela va payer. Ils vont faire la différence en deux minutes (1’24 exactement) grâce à des buts de Kun Aguero (57e) et Ferran Torres (59e). Après ses deux réalisations, Manchester City va continuer à dominer le match, se procurant plusieurs occasions franches (64e, 73e, 79e, 82e) – Sterling trouvant même le poteau (62e) – mais sans alourdir la marque. Les Citizens s’imposent (0-2) et remplissent ainsi leur part du contrat dans la perspective d’être titré ce week-end. En outre les joueurs de Guardiola ont bien préparé le match retour contre le PSG en faisant souffler les cadres.

Le XI de Manchester City : Ederson – Cancelo, Aké, Laporte, Mendy – Torres, Fernandinho (Zinchenko, 67e), Rodrigo, Sterling – Jesus, Agüero