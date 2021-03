Dagba : “Il faudra faire un gros match dans tous les cas”

Doublure d’Alessandro Florenzi au PSG, Colin Dagba est actuellement avec l’Equipe de France Espoirs pour disputer la phase de groupes de l’Euro Espoirs. Pour le Parisien, le latéral droit a évoqué son statut au sein du PSG. “Quand on est à Paris, avec ce rôle de numéro 2 ou 1 et demi, on joue quand même pas mal de matches (22 matches toutes compétitions confondues). Je n’ai pas à me plaindre Ma saison ? Je la juge bien. C’était plus compliqué après la Covid et ma blessure. Je peux améliorer mes performances dans les deux zones, offensivement et surtout défensivement, c’est le plus important. “

Dagba qui a également évoqué le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. “Peu importe que ce soit un bon ou un mauvais tirage. Il n’y a que des bonnes équipes. Il faudra faire un gros match dans tous les cas mais c’est vrai que ça peut être une bonne revanche par rapport à la saison dernière.“