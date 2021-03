Ce mercredi, Ander Herrera – en compagnie de Julian Draxler et Laure Boulleau – était présent à Tigery dans l’Essonne pour inaugurer un Solidaribus de la Fédération de l’Essonne du Secours populaire. Le Solidaribus qui est “un véhicule itinérant entièrement financé par la Fondation Paris Saint-Germain pour venir en aide aux populations isolées en situation de grande précarité notamment les enfants et mères isolées, mais aussi les personnes migrantes et réfugiées.” Une journée d’inauguration qui a beaucoup plus au milieu de terrain parisien.

“J’aime venir sur ce genre de moment. On a l’obligation sociale d’aider, de venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Le travail de la fondation du PSG est franchement incroyable. Et si je suis là, c’est pour passer un bon moment avec les personnes présentes. Je suis vraiment heureux de voir les nombreux sourires sur le visage des enfants, s’enflamme Herrera dans des propos relayés par France Bleu Paris. Vous savez plus que la distribution de nourritures, je trouve important de venir divertir un peu les jeunes. Car je suis sûr que quand ils seront adultes, ils se souviendront de ce genre d’après-midi. C’est vrai que parfois quand on est joueur, on ne voit pas la situation de certaines familles. Après vous savez nombreux sont les footballeurs qui s’engagent dans des associations pour venir en aide. Je pense que nous les joueurs nous sommes solidaires.“