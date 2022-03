En attendant le retour du PSG en Ligue 1 en fin de semaine (dimanche 3 avril à 20h45 face au FC Lorient), les joueurs parisiens disputent des matches avec leur sélection. Alors que certains pays jouent des matches amicaux, d’autres doivent encore valider leur ticket pour la Coupe du monde 2022. C’est le cas du Costa Rica de Keylor Navas. Victorieux du Canada il y a quelques jours (1-0), los Ticos voulaient surfer sur ce succès afin d’espérer toujours une qualification directe pour le Mondial au Qatar.

Et le Costa Rica s’est imposé face au Salvador cette nuit (2-1) avec un Keylor Navas titulaire dans les buts et capitaine. Une victoire obtenue grâce à des réalisations d’Anthony Contreras (30′) et Joel Campbell (45’+1). Gil Hurtado avait égalisé pour la sélection du Salvador (31′). Avec ce succès, le Costa Rica est assuré au minimum de disputer les barrages pour la Coupe du monde 2022 grâce à sa quatrième (22 pts). La Sele a de forte probabilité d’affronter une équipe de la zone Océanie (Nouvelle-Zélande ou les Îles Salomon). Même si mathématiquement le Costa Rica a encore une chance de se qualifier directement pour la Coupe du monde au Qatar, la différence de buts avec les Etats-Unis (2e, 25 pts) et le Mexique (3e, 25 pts) peut être un obstacle à cet objectif (voir classement ci-dessous). Pour le dernier match des éliminatoires, la sélection de Keylor Navas affrontera les Etats-Unis ce jeudi, tandis que le Mexique défiera le Salvador.

Classement