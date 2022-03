Actuellement avec l’Argentine pour disputer les derniers matches des qualifications pour la Coupe du monde 2022, les deux joueurs du PSG, Angel Di Maria (34 ans) et Lionel Messi (34 ans), ont brillé face au Vénézuela (3-0) il y a deux jours. Le premier cité a inscrit un but et délivré une passe décisive quelques minutes après son entrée en jeu tandis que le numéro 30 parisien a scellé la victoire des siens en fin de match. Et à l’issue de cette rencontre à la Bombonera, les deux Parisiens ont laissé entendre qu’une possible retraite internationale était envisageable après le Mondial 2022. Présent en conférence de presse, le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, a été questionné à ce sujet, dans des propos rapportés par TyC Sports.

« Nous devons profiter de Messi maintenant, sans penser au futur. Messi devra s’asseoir et réfléchir comme il l’a toujours fait. Après avoir joué une Coupe du monde, je pense que tout le monde fait des évaluations et ensuite les décisions seront prises. Je ne suis pas dans sa tête pour savoir vraiment ce qu’il pense. Dans ce cas, nous devons en profiter maintenant. C’est la loi de la vie et à un moment donné, ça va arriver. Pourquoi penser à l’avenir s’il y a un présent spectaculaire. Il est inutile de penser à ce qui va se passer après la Coupe du monde », a déclaré Lionel Scaloni, avant d’évoquer le cas d’Angel Di Maria. « Je n’ai pas vu le post (Instagram), mais je crois savoir que ce sera vers cette année, j’imagine. Je lui avais parlé il y a quelque temps. Il y a un âge pour tout le monde, il y a eu tellement de voyages et de matches que j’imagine que c’est difficile. Si c’était le dernier (face au Venezuela), ça n’aurait pas pu être mieux. Tout s’est passé comme il l’aurait rêvé. Non seulement il a joué, mais il a marqué un but, délivré une passe décisive et reçu une ovation de tout le stade. »