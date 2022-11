Après une première saison des plus délicates, Lionel Messi fait désormais les beaux jours du PSG. Un état de fait qui semble toujours autant agacer un certain Javier Tebas.

Cette saison, le constat est limpide : Lionel Messi se place comme l’un des joueurs les plus influents du PSG et, par conséquent, de toute la planète football. Ce qui n’était pas vraiment acquis alors que ses premiers pas en terre parisienne ont été des plus complexes. Qu’importe, après un temps d’adaptation nécessaire, le numéro 30 rouge et bleu brille désormais de mille feu. Pourtant, malgré ce, la Pulga fait toujours autant débat de l’autre côté des Pyrénées. Nouvel exemple ce jour avec un personnage bien connu des supporters parisiens : Javier Tebas.

Un départ qui ne passe visiblement pas

On connaît maintenant parfaitement la rengaine : dès qu’il en a l’opportunité, Javier Tebas n’hésite nullement à critiquer le PSG et la Ligue 1. C’est exactement ce qu’il a fait une nouvelle fois ce jour lors d’une conférence organisée par le média argentin Olé. À cette occasion, le président de la Liga a regretté le départ de Lionel Messi et ce, nullement pour l’attractivité indubitablement décroissante de son championnat, mais pour la supposée dégradation de l’image du principal intéressé. On aura tout lu…

« Je pense que Messi ne manque pas seulement à la Liga, il manque au football car le championnat français est ce qu’il est. Il a beau être au PSG, il est beaucoup moins suivi que lorsqu’il était à Barcelone. (…) Espérons qu’il fasse une bonne Coupe du Monde car c’est là que nous pourrons tous le revoir. Je ne crois pas que les fans regardent le PSG face à Nantes. Est-ce qu’il va revenir au FC Barcelone ? Je ne sais pas s’il va faire un dernier show à Barcelone. Cela dépend de lui. J’espère qu’il reviendra. Ce serait surtout bien pour lui de revenir dans le football espagnol. »