L’énième plainte de Javier Tebas envers le PSG

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG jusqu’en juin 2025 a provoqué un véritable tremblement de terre en Espagne. Entre rancoeur et énervement, les journaux, dirigeants et observateurs espagnols ont ouvertement critiqué les Rouge & Bleu avec comme personnage central le président de LaLiga, Javier Tebas. Ce dernier a notamment qualifié la prolongation de Kylian Mbappé comme étant une insulte au football et accuse le club de la capitale de triche.

Le PSG « plus dangereux que la Super League »

Présent lors d’une réunion avec l’Association de la presse sportive de Valladolid, Javier Tebas est revenu sur le transfert de l’international français et a de nouveau (c̶h̶o̶u̶i̶n̶é) critiqué le mode de fonctionnement du Paris Saint-Germain. Le président de LaLiga a annoncé qu’il allait attaquer les Rouge & Bleu en justice dans des propos relayés par le quotidien espagnol Marca.

« Je ne défends pas Madrid dans l’affaire Mbappé, je défends le football européen. Autoriser ces opérations hors marché alors que ces clubs sont déjà hors marché… est plus dangereux que la Super League. Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200 M€, ils en traînent déjà 300… et ils vont renouveler Mbappé avec ces montants. Ils vont devoir tricher, je ne sais pas s’ils vont devoir payer en dehors de l’environnement français ou engraisser les sponsors, ce qu’ils font déjà. Au sujet de City, Raiola avait été très clair sur la question des commissions. Ils ont dû faire quelque chose, car Haaland demandait plus aux clubs en plus des 60M€ qui ont été payés. Cette semaine, nous dénoncerons également le PSG, la semaine dernière nous l’avons fait avec City«

Interrogé par la suite sur les propos de Nasser Al-Khelaifi, qui annonçait que la Ligue 1 était supérieur au championnat espagnol, le patron de ce dernier a de nouveau attaqué la place du PSG en France.

« Nous voulons une industrie forte. Mbappé est resté au PSG et n’a pas retiré d’atouts du championnat espagnol. Mais depuis des années, la Ligue 1 donne une image dans laquelle le PSG représente 40% de la masse salariale, c’est déstructuré à plusieurs niveaux. Au niveau audiovisuel, avec Messi, avec Neymar… et elle continue à gagner 70 millions alors que LaLiga gagne 900 millions. »