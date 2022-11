Transfuge du FC Valence, Carlos Soler est arrivé au PSG sur la pointe des pieds, lui qui a principalement été recruté pour la rotation. Mais au vu de ses dernières sorties, on est en droit de se demander si l’international ibère n’a pas réellement une carte à jouer dans les semaines à venir.

Le dernier mercato estival du PSG peut, à s’y méprendre, être considéré comme un marché d’opportunités. En effet, que ce soit Renato Sanches, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele ou Carlos Soler, tous se trouvaient en fin de contrat avec leurs club respectifs en juin 2023. Dans ce schéma, il était donc forcément plus simple de conclure les pourparlers engagés par Luis Campos. Des éléments qui sont venus garnir l’effectif à la disposition de Christophe Galtier certes, mais dans l’objectif assumé de jouer les seconds couteaux. On le sait néanmoins, une saison peut se montrer très longue et éprouvante, et en ce sens, certains statuts peuvent rapidement évoluer en conséquence.

Carlos Soler, un joueur qui monte en puissance

Alors que le PSG a démarré l’exercice en cours dans un schéma en 3-4-3, les différentes tuiles défensives ont obligé Christophe Galtier à revoir sa copie initiale. Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira sur le flanc, il a fallu se rendre à l’évidence. Le coach parisien a donc logiquement opté pour un système plus classique articulé en 4-3-3. Une évolution qui permet notamment à un joueur comme Fabian Ruiz de sortir assez nettement son épingle du jeu. Cela permet également à Carlos Soler, recruté pour sa polyvalence moyennant un chèque estimé à 18 millions d’euros, de grappiller de plus en plus de temps de jeu.

🚨 | L’option d’une titularisation de Carlos Soler contre la Juventus semble se dégager ⏳🇪🇸



Il pourrait évoluer en soutien de Mbappé et Messi dans un 4-3-1-2 🤝



📲 Le Parisien#JUVPSG pic.twitter.com/tMyhIem4fC — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 31, 2022

Utilisé avec grande parcimonie depuis son arrivée à la toute fin du mercato, Carlos Soler commençait à susciter quelques interrogations. Alors que beaucoup attendaient la venue d’un profil un chouïa plus offensif, le PSG préférait miser sur un élément d’un tout autre acabit. Peut-être par défaut il est vrai. Reste que l’ancien valencian a été choisi pour les différents postes qu’il peut occuper. Numéro 8 ou numéro 10, voir sur un côté, il possède un arsenal très complet, en plus d’une grosse qualité technique. En prime, et on a eu tout le loisir de s’en apercevoir ce samedi face à Troyes, celui-ci dénote totalement des autres milieux de terrain présents en terre parisienne. Que ce soit Marco Verratti, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou Danilo Pereira, aucun d’entre eux n’a cette faculté intrinsèque à se projeter vers l’avant. Cette faculté à pouvoir créer ce liant si important entre l’entrejeu et le secteur offensif. Carlos Soler sait, pour sa part, le faire avec brio. Face au club aubois, positionné dans le milieu à trois, il a su apporter énormément dans ce domaine précis, ce que les joueurs précédemment cités ne font que trop peu. Et pour preuve, c’est lui qui a égalisé suite à un appel en profondeur parfaitement senti. Mieux, lors du second acte, l’Espagnol de 25 ans a même obtenu un pénalty.

Autant de points qui plaident en sa faveur. Déjà buteur face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions en sortie de banc, il a ainsi enchaîné son deuxième but en deux apparitions. Face à l’ESTAC, Carlos Soler a, en outre, affiché une copie de statistiques assez intéressante en 77 minutes avec 66 ballons touchés, une passe clé, 45 passes réussies sur 51 (88%), un but et ce pénalty provoqué. On a clairement l’impression qu’il monte en puissance. Et ce mercredi face à la Juventus, lors de l’ultime rencontre de la phase de poules de Ligue des Champions, ce dernier aura l’occasion de poursuivre sur sa lancée. Car oui, d’après les derniers échos, Carlos Soler devrait bel et bien être aligné en tant que meneur de jeu, en l’absence de Neymar Jr pour cause de suspension, en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Un poste qui devrait lui permettre de jouer un rôle clé dans l’animation du XI concocté par Christophe Galtier. Face au jeu, plus proche du but adverse, le joueur formé au FC Valence aura l’opportunité de s’affirmer encore un peu plus aux yeux de son entraîneur. Si une place de titulaire parait délicate à glaner pour lui dans l’état actuel des choses, son but doit maintenant être de faire son trou au sein de la hiérarchie Rouge & Bleu. Et étant donné son profil plutôt atypique au PSG, il a clairement une carte à jouer.