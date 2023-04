L’avenir de Lionel Messi est au centre des débats depuis plusieurs semaines. Et l’entourage du joueur est monté au créneau face aux nombreuses rumeurs des médias.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, la tendance serait à une fin d’aventure entre l’Argentin et le club parisien. Alors qu’un accord verbal existait entre les différentes parties depuis novembre afin de prolonger le bail de La Pulga, les plans ont été modifiés ces dernières semaines. Et pour cause, le rendement du septuple Ballon d’Or pose question depuis son retour du Mondial. De plus, les dirigeants parisiens veulent désormais donner une place plus importante à Kylian Mbappé dans le projet en essayant de dissocier la MNM. « De l’élimination de Munich, encore en 8e de finale de Ligue des champions, aux sifflets du Parc des Princes dimanche lors du revers devant Lyon, les dirigeants parisiens auraient pris conscience que l’amalgame déjà fragile, le serait encore davantage la saison prochaine », rapporte Le Parisien.

🚨 | Selon une source proche du PSG pour l’@AFP , un départ de Leo Messi est plus que probable 🛫🇦🇷



Cette même source affirme que les “supporters ont complètement changé la donne” pic.twitter.com/7VoaN1lG0I — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 4, 2023

« Ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club »

Cependant, ce dossier reste encore flou et tout le monde marche sur des œufs. Ce qui agace fortement l’entourage de Lionel Messi. Il y a quelques jours, le père du joueur, Jorge Messi, avait déjà dénoncé des fake news au sujet d’une « embrouille » entre La Pulga et Christophe Galtier lors d’un entraînement et de sa demande salariale extravagante pour prolonger son contrat. Cette fois, l’entourage du joueur ne comprend pas les rumeurs sur la baisse de salaire, dans des propos accordés au Parisien : « C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c’est exactement ce que certaines personnes veulent. » Il est également difficile de comprendre les rumeurs insistantes sur un départ du PSG, comme l’a affirmé un proche de Lionel Messi : « Nous ne ferons aucune déclaration publique. Mais non seulement il est clair que Leo et le club négocient, mais en plus le club aimerait que Leo reste, comme l’a dit l’entraîneur récemment. Il est donc étrange de voir quelqu’un divulguer quelque chose de différent dans les médias. Quel intérêt ont-ils à mentir ? Il serait bon de demander à ceux qui le font. »