Kadidiatou Diani opérée et absente plusieurs semaines

Lors du match retour de l’UEFA Women’s Champions League, Kadidiatou Diani s’était blessé à la clavicule. La meilleure buteuse de la saison du PSG est passé par la case opération hier.

Les Féminines du PSG ont encore deux objectifs dans leur saison. Remporter la D1 Arkema et la Coupe de France. Alors qu’elles doivent déjà se passer de Marie-Antoinette Katoto, elles devront aussi faire sans Kadidiatou Diani pendant quelques semaines. Lors du match retour de l’UEFA Women’s Champions League contre Wolfsburg (1-1), L’attaquante parisienne avait marqué. Mais elle s’était aussi blessé à la clavicule.

Absente six semaines

Hier, la numéro 11 du PSG a été opéré avec succès à fait savoir le club de la capitale sur son site internet. Son absence est estimée à six semaines. Sa saison n’est pas encore terminée mais elle devrait manquer les deux chocs contre Lyon, en finale de la Coupe de France le 13 mai et celui en championnat, qui devrait dicter le titre de championne de France, le 20 mai. Diani pourrait participer au dernier match de D1 Arkema contre Soyaux (27 mai) et au Mondial avec l’équipe de France.