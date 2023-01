Malgré sa présence dans le dernier carré de la Coupe du Monde, Achraf Hakimi, comme Kylian Mbappé, avait décidé de revenir très tôt au Camp des Loges. Il a joué les deux matches des Rouge & Bleu post Coupe du monde. Averti hier soir, il va manquer le prochain match de Ligue 1.

Titulaire hier soir dans le couloir gauche de la défense du PSG lors de la première défaite de la saison contre Lens (3-1), Achraf Hakimi n’a pas été au meilleur de sa forme (noté 4 par la rédaction de CS) tout comme ses coéquipiers. Après un très gros tacle de Jonathan Gradit sur Kylian Mbappé, l’international marocain a voulu protéger son ami et a été faire un tête à tête avec le joueur lensois. Une action pour laquelle il a été sanctionné d’un carton jaune, qui va lui coûter un match de suspension.

Il manquera la réception d’Angers

En effet, il a pris son troisième carton jaune en moins de 10 matches après ceux qu’il a reçu contre le Stade de Reims (10e journée) et le FC Lorient (14e journée). Le numéro 2 du PSG sera donc suspendu pour la rencontre de la 18e journée de Ligue 1, le 11 janvier prochain contre Angers au Parc des Princes. Une rencontre qu’il n’aurait de toute façon peut-être pas jouée. Comme l’a expliqué Christophe Galtier hier, l’ancien de l‘Inter et Kylian Mbappé vont souffler cette semaine et ne seront pas convoqués pour le match contre Châteauroux en Coupe de France. Pour le numéro 7 du PSG, il pourrait aussi manquer Angers et revenir pour le choc de la 19e journée contre Rennes (15 janvier).