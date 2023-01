Lens / PSG – les notes des joueurs parisiens

Le PSG s’est incliné ce soir pour la première fois de la saison sur la pelouse de Lens (3-1) dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1. Les Parisiens voient leur adversaire du soir revenir à quatre points. Une rencontre à oublier pour les joueurs de Christophe Galtier.

Invaincu depuis 32 matches, et le revers contre Monaco (3-0) le mars 2022, le PSG a mis fin à cette magnifique série sur la pelouse du Stade Bollaert ce soir contre Lens dans le cadre du choc de la 17e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont très mal débuté cette rencontre, encaissant rapidement un but de Frankowski (1-0, 5e). Ils vont rapidement réagir, par l’intermédiaire d’Hugo Ekitike (1-1, 8e), qui a marqué son deuxième but sous le maillot des Rouge & Bleu. Mais le PSG a commis trop d’erreurs et n’a pas réussi à se montrer dangereux pour inverser la tendance. Le deuxième but Lensois, marqué par Openda, part d’une perte de balle de Carlos Soler. Seko Fofana part alors dans l’axe et lance Loïs Openda en profondeur de loin. Le Belge évite le tacle de Sergio Ramos avant d’éliminer Marquinhos et de tromper Gianluigi Donnarumma.

Le troisième but lensois est aussi une erreur parisienne. Après une touche lensoise, le PSG réussit à se dégager mais Fabian Ruiz, pressé par un Lensois sur une passe de Danilo Pereira, se fait subtiliser le ballon. Haïdara transmet à Openda, qui talonne pour Claude-Maurice, qui trompe Donnarumma (3-1). En fin de match, le PSG va essayer de revenir et se procurer une grosse occasion avec une tête de Sarabia (75e) mais sans succès. Dans un match insipide, le PSG s’incline face à une belle équipe de Lens. Il faudra se ressaisir la semaine prochaine contre Châteauroux en Coupe de France avant de retrouver la Ligue 1 le 11 janvier avec la réception d’Angers.

Les notes de la rédaction de CS : Donnarumma 3,5- Mukiele 4, Marquinhos (c) 3,5, Ramos 3, Hakimi 4 – Danilo 3, Fabian Ruiz 3, Verratti 4 – Soler 3 – Ekitike 4, Mbappé 3,5