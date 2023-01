Pour la première fois de la saison, le PSG s’est incliné ce soir lors de la 17e journée de la Ligue 1. C’était lors du choc contre son dauphin, Lens, au Stade Bollaert (3-1). À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier a expliqué ne pas avoir pas reconnu ses joueurs ce soir.

« Lens mérite sa victoire. J’ai eu du mal à reconnaître mon équipe. On a manqué de cohésion. On s’est liquéfié au fur et à mesure du match. On a laissé beaucoup d’espaces. Beaucoup d’erreurs techniques. On avait travaillé leurs points forts, on a eu beaucoup de déchets c’est surprenant, souligne l’entraîneur du PSG au micro de Prime Video. Il a manqué beaucoup de cohésion. On a été battu dans le domaine athlétique. À certains moments on était coupé en deux et Lens est une équipe qui se projette vite vers l’avant. On a senti qu’on était sur le fil du rasoir. » Christophe Galtier qui a aussi confirmé que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi allaient souffler la semaine prochaine lors du match de Coupe de France contre Châteauroux. « Kylian et Achraf vont avoir du repos. C’était le deal pour qu’ils jouent ces deux matches. »