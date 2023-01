Retour au PSG pour Julian Draxler à la fin de la saison ?

L’été dernier, le PSG a lancé une opération décrassage. Les dirigeants parisiens se sont débarrassés d’un grand nombre de joueurs, mais pour la plupart sous la forme d’un prêt. Mais pour la plupart, cela ne fonctionne pas vraiment. C’est le cas de Julian Draxler.

En fin de contrat en juin 2020, le PSG avait prolongé de quatre ans Julian Draxler. Après des débuts très prometteurs à son arrivée dans la capitale française en janvier 2017, l’Allemand (29 ans) a très vite déchanté, pour finir par ne plus apparaître dans la rotation. Malgré ce statut, l’ancien de Schalke 04 ne souhaitait pas quitter son confort parisien. Mais avec la perspective de pouvoir jouer la Coupe du monde, ce qu’il ne fera finalement pas, il a accepté de partir au Benfica sous la forme d’un prêt sans option d’achat en toute fin du mercato estival. Un nouveau départ qui n’est pas une franche réussite.

Julian Draxler n’a pas convaincu les dirigeants portugais

Depuis son arrivée dans la capitale portugaise, Julian Draxler n’a joué que 12 matches (2 buts) pour 497 minutes de jeu (5 titularisations). Comme lors de ces dernières saisons avec le PSG, il s’est aussi blessé ce qui lui a fait manquer sept rencontres. Lorsqu’il est sur le terrain, ses performances ne sont pas non plus convaincantes. Selon les informations du quotidien sportif portugais O Jogo, Julian Draxler ne devrait pas poursuivre sa carrière au Benfica à l’issue de son prêt. Il reviendra donc revenir à Paris l’été prochain et devra sûrement trouver une nouvelle porte de sortie, lui qui n’entre pas dans les plans du PSG. Pour rappel, son contrat prend fin en juin 2024 les Rouge & Bleu.