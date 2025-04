Les chiffres impressionnants de Luis Enrique depuis son arrivée au PSG

Lors de la victoire du PSG contre Aston Villa, Luis Enrique a dirigé son 100e match à la tête des Rouge & Bleu. Il affiche des statistiques impressionnantes à la tête du PSG.

Luis Enrique a rejoint le PSG durant l’été 2023. L’entraîneur espagnol a atteint la barre symbolique des 100 matches sur le banc des Rouge & Bleu. Et en presque deux saisons, l’ancien sélectionneur de la Roja n’a perdu qu’à deux reprises contre une équipe françaises toutes compétitions confondues, Nice et Toulouse en 57 matches, en comptant la double confrontation contre Brest en barrage de la Ligue des champions, indique le PSG sur son site internet.

Une moyenne de 2,51 buts par match

Luis Enrique a remporté 70 de ses 100 matches à la tête du PSG (19 nuls, 11 victoires). Il affiche de très belles moyennes de buts avec 2,51 buts par match toutes compétitions confondues, 2,60 si on se base uniquement sur la Ligue 1. Il affiche également une moyenne de 2.42 points par match en championnat de France, plus que tout autre entraîneur du club depuis 2011-12, conclut le PSG. Il a également remporté deux Ligues 1, deux Trophées des champions, une Coupe de France et pourrait garnir son armoire à trophées à plusieurs d’ici à la fin de la saison.