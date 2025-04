Désiré Doué : « Le PSG ? Ce projet était fait pour moi »

Désiré Doué a choisi de rejoindre le PSG l’été dernier. Après des débuts poussifs, il est devenu indispensable ces dernières semaines. Il ne regrette pas son choix d’avoir rejoint le club de la capitale.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG durant l’été 2023, le club de la capitale a décidé d’axer son recrutement sur des jeunes joueurs prometteurs. Lors du mercato estival 2024, cela a encore été le cas avec le recrutement de Joao Neves, Willian Pacho ou bien encore Désiré Doué. Les Parisiens se sont offerts l’ancien rennais pour 50 millions d’euros. Depuis le début de l’année 2025, le néo-international français marche sur l’eau et est l’un des meilleurs joueurs du PSG. Dans une interview accordée à Téléfoot, le numéro 14 du PSG est revenu sur son choix de signer à Paris l’été dernier.

« Je me sens très bien au PSG »

« C’est un projet qui m’a directement plu. On a l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Le président m’a convaincu dans ce projet qui était fait pour moi. Je suis très content. Aujourd’hui, j’ai beaucoup de temps de jeu, je me sens très bien au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de joueurs avec qui je m’entends super bien, donc c’est un choix tout à fait satisfaisant pour moi. Où j’ai le plus progressé ? Dans l’efficacité, que ce soit sur le plan défensif, mais également offensif. Il y a plus de stats. Je sais qu’aujourd’hui, dans le football moderne, c’est très très important pour beaucoup. Donc voilà, dans l’efficacité dans mon jeu. Il y a des choses que l’on remarque moins, mais que j’ai su améliorer. Je suis content. Ma première convocation en équipe de France ? Beaucoup de fierté. L’équipe de France, cela a été un rêve pour moi quand j’étais enfant. Aujourd’hui, c’est une très belle étape de validée. Des modèles qui ont porté ce maillot ? Bien sûr, il y en a beaucoup. Zinedine Zidane, Thierry Henry. Des joueurs un peu plus présents, il y a eu Blaise Matuidi, Paul Pogba, Kylian qui est encore là, Griezmann. Quand on m’écoute, on pense parfois à Kylian Mbappé ? On me l’a déjà dit, mais moi, je suis Désiré Doué, Kylian, c’est Kylian. (…) Moi, j’essaie de créer ma propre voix. »