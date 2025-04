Désiré Doué meilleur joueur du mois de mars de Ligue 1

Auteur de très bonnes prestations depuis le début de l’année 2025, Désiré Doué a été récompensé avec le titre de meilleur joueur du mois de mars de Ligue 1.

Après des débuts poussifs sous le maillot du PSG, Désiré Doué a explosé depuis le début de l’année 2025. L’ancien rennais a réussi à s’imposer comme un joueur très important de la rotation de Luis Enrique. Auteur de douze buts et douze passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues, il s’est vu ouvrir les portes de l’équipe de France avec laquelle il a joué une rencontre lors de la trêve internationale de mars. Très en forme ces dernières semaines, il était nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1. Lors de ce mois écoulé, il aura marqué trois buts et délivré deux passes décisives en quatre matches de championnat.

Le troisième joueur du PSG récompensé cette saison

Pour ce trophée, il était en concurrence avec son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé, et le Monégasque Mika Biereth. Ce dimanche, les résultats ont été dévoilés. Et c’est l’ancien rennais qui a remporté le trophée en récoltant 44% des voix. Il devance l’international danois (38%) et son coéquipier à Paris et en équipe de France (18%). Désiré Doué remporte ce trophée pour la première fois de sa carrière et certainement pas la dernière. Il est le troisième joueur du PSG à être récompensé cette saison après Bradley Barcola en septembre et Ousmane Dembélé en février.