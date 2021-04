Étienne Green sera titulaire face au PSG

Jessy Moulin et Stefan Bajic indisponibles, Étienne Green (20 ans), le bien nommé troisième gardien de l’AS Saint-Etienne, sera dans la cage des Verts dimanche (13 heures) face au PSG (33ème journée de Ligue 1). Ce sera sa troisième titularisation consécutive après Nîmes et Bordeaux (victoires 2-0 et 4-1). Deux bonnes sorties. Mais après-demain ce sera Paris, qui doit absolument gagner. Un test XXL pour le jeune portier. Autres absents chez l’ASSE : Ryad Boudebouz, Anthony Modeste et Yvann Maçon. Le milieu de terrain Yvan Neyoux, victime d’une entorse contre Bordeaux, est lui incertain.