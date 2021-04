Makonda : “On a plusieurs profils dans le milieu du PSG, c’est une chance”

Avec l’absence de Marco Verratti lors de la double confrontation face au FC Bayern en quarts de finale de Ligue des champions, le PSG a pu compter sur les belles performances de ses autres milieux de terrain aussi bien à l’Allianz Arena qu’au Parc des Princes. Auteur de deux rencontres XXL, Idrissa Gueye a bien été accompagné par Ander Herrera (match aller) et Leandro Paredes (match retour). De son côté, Danilo Pereira a rempli à la perfection son rôle en défense centrale afin de compenser l’absence de Marquinhos. Dans un entretien au Parisien, l’ancien du PSG, Tripy Makonda, a mis en avant les différents profils présents au sein du milieu de terrain des Rouge et Bleu.

“Avec ce PSG, ce qui est bien, c’est qu’on a des complémentarités au milieu, des connexions. Gueye est un chasseur de têtes. Il chasse en avant. Tu as Paredes qui est plus dans la récupération. Danilo aussi a une bonne complémentarité avec Gueye. À Munich, il avait été maître dans les airs”, a souligné Tripy Makonda au quotidien francilien. “Et puis, il y a Verratti, le chef d’orchestre. Il donne le tempo, trouve Neymar entre les lignes adverses. On a plusieurs profils, c’est une chance, ces milieux arrivent à s’accepter et jouer ensemble. Pochettino a sa part de responsabilité là-dedans.”