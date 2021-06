Bakker : “Nous verrons les perspectives pour la saison prochaine”

Cette saison, Mitchel Bakker aura profité de la blessure de Juan Bernat et des mauvaises prestations de Layvin Kurzawa pour disputer de nombreuses rencontres (40 matches disputés pour 2.439 minutes). Mais le retour de blessure de l’Espagnol la saison prochaine et l’éventuelle arrivée d’un autre latéral gauche devraient réduire le temps de jeu de l’international U21 hollandais. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, le joueur de 20 ans a évoqué son avenir dans un entretien à De Telegraaf et n’exclut pas un départ des Rouge et Bleu lors du prochain mercato.

“Je pense que je peux évoquer cette saison avec satisfaction. J’ai joué de nombreuses minutes et disputé de beaux matches. Nous allons nous asseoir autour de la table, et nous verrons les perspectives pour la saison prochaine”, a déclaré Mitchel Bakker au média néerlandais, dans des propos traduits par Foot Mercato. “Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l’intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Maintenant, je ne sais pas encore si je vais rester, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison.” Pour rappel en avril dernier, le latéral gauche du PSG avait déjà évoqué la possibilité d’un départ cet été.

Statistiques 2020-2021 de Mitchel Bakker