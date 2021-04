Mitchel Bakker vit une saison contrasté au PSG. Joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel durant la première partie de saison (1329 minutes toutes compétitions confondues), le latéral gauche ne joue plus du tout avec Mauricio Pochettino (476 minutes). Alors que dans une interview accordée il y a quelques jours à Nos il estimait être au bon endroit malgré son faible temps de jeu, le latéral gauche a expliqué qu’il allait voir ce qu’il peut se passer cet été, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Rouge & Bleu. “À un moment donné, tu es une sorte de titulaire. Tu as ta valeur pour l’équipe et puis, soudain, tu n’es plus personne du tout. Cela te ronge, se lamente Bakker dans un entretien accordé à Voetbal International. Nous allons jeter un coup d’œil cet été. […]Il y a déjà des clubs qui se sont montrés intéressés. Je veux juste jouer chaque semaine. Un club néerlandais ? Je ne pense pas que ce soit le moment.”