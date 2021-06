Ancelotti au Real Madrid plutôt que Pochettino (Marca / AS)

Depuis la semaine dernière, l’avenir de Mauricio Pochettino est au centre des débats. Six mois seulement après son arrivée, le coach parisien souhaiterait déjà quitter le club de la capitale – selon certains médias – malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec les Rouge et Bleu. Deux pistes semblaient se dessiner ces derniers jours : Le Real Madrid et un retour dans son ancien club, Tottenham (2014-2019). Et comme annoncé depuis quelques jours par les médias, le Real Madrid avait placé l’Argentin de 49 ans comme cible prioritaire pour prendre la succession de Zinedine Zidane.

Cependant d’après les dernières informations de la presse madrilène (Marca et AS), le club espagnol aurait choisi un autre coach pour occuper le banc la saison prochaine. En effet, Carlo Ancelotti est désormais en pôle position pour devenir entraîneur du Real Madrid, un poste qu’il avait déjà occupé par le passé (2013-2015). La Cadena Ser affirmait notamment ce lundi soir que le coach de 61 ans était passé devant Mauricio Pochettino, Raúl González et Antonio Conte. De son côté, Marca indique qu’il pourrait même signer dans les prochaines heures. Cependant, le club merengue devra négocier avec Everton, club avec lequel Carlo Ancelotti est sous contrat jusqu’en 2024.