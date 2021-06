Cinq joueuses du PSG pour le France-Allemagne

La sélectionneure des Bleues, Corinne Diacre, a communiqué sa liste des 23 pour la dernière rencontre de la saison (amicale) face à l’Allemagne, prévue jeudi 10 juin au stade de la Meinau de Strasbourg (21h10, en direct sur W9). On y trouve quatre joueuses du PSG : Perle Morroni, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. On aura donc cinq parisiennes puisque Sara Däbritz a été appelée par Martina Voss-Tecklenburg pour participer aux deux prochaines rencontres amicales de la Frauen-Nationalmannschaft.