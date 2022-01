Après leur déconvenue difficile à digérer sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (6-1) en D1 Arkema quelques jours après l’affaire Hamraoui, les féminines du PSG croisent de nouveau leur rivale rhodanienne ce samedi à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match qui s’annonce forcément bouillant entre les deux mastodontes du football féminin hexagonal. Pour PSG TV, Sandy Baltimore a évoqué cette opposition qui représente, à ses yeux, « une finale avant l’heure« .

La virevoltante attaquante formée au PSG, meilleure passeuse du championnat, a simplement hâte de se frotter à l’OL, un match toujours particulier :« Je me sens très bien. On se prépare bien à l’entraînement, on a surtout hâte d’y être. C’est un match à forte intensité qui a toujours une saveur particulière. C’est comme une finale avant l’heure. Mais nous sommes prêtes à la jouer. Un match face à Lyon c’est toujours spécial. Je me souviens d’une finale de Coupe de France lorsque nous avons gagné face à elles en 2018, j’étais entrée en jeu alors que j’étais toute jeune, c’est un bon souvenir. »