Cet hiver, le PSG avait comme priorité le dégraissage de son effectif pléthorique. Les Rouge & Bleu se sont séparés – momentanément ou définitivement de certains titis (Nagera, Noireau-Dauria, Alloh, Fadiga…) mais également de Rafinha (Real Sociedad) ou encore Sergio Rico, prêté six mois sans option d’achat à Majorque.

Le portier espagnol qui pourrait être rejoint par un de ses coéquipiers au PSG, Colin Dagba. Doublure d’Achraf Hakimi, l’international espoir français doit aussi faire avec la concurrence de Thilo Kehrer. Depuis le début de la saison, le titi n’a joué que cinq matches pour trois titularisations. Il ne serait pas contre partir. Ces derniers jours, son nom a été associé au Venezia FC ou à Majorque. Mais ses dirigeants ne voulaient pas entendre parler d’un prêt, d’autant plus qu’Achraf Hakimi participe encore à la CAN avec le Maroc mais également en raison des nombreux cas de Covid dans le football. Selon les informations de Marca, Majorque aurait réactivé la piste ces dernières heures et le joueur de son côté pousserait pour convaincre son club de le laisser filer.