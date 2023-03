Neymar est souvent critiqué dans les médias. Son hygiène de vie est pointée du doigt tout comme son comportement sur le terrain, certains estimant qu’ils provoquent ses adversaires avec ses dribbles. Baptiste Santamaria, joueur du stade Rennais, a tenu à prendre la défense du numéro 10 du PSG.

Sur un terrain, Neymar aime jouer avec ses adversaires. Il aime provoquer et dribler. Parfois, il s’entête à vouloir « humilier » ses adversaires quand ces derniers s’agacent et lui donne des coups. Un comportement qui est très souvent critiqué dans les médias. Baptiste Santamaria, qui a souvent affronté le Brésilien (31 ans) en Ligue 1 a salué la personnalité de l’ancien barcelonais et défendu son jeu de provocation sur le terrain.

« J’ai eu la chance de découvrir quelqu’un de très très simple, de très gentil »

« Ce n’est pas parce que c’est la star dont tout le monde parle, mais parce que les postes qu’on occupe font que lorsque je jouais contre le PSG, forcément, on était l’un contre l’autre. Que ce soit dans sa vision du jeu ou même techniquement, ce qu’il est capable de proposer, c’est quelqu’un qui m’a impressionné, il est très très fort. Franchement, on en parle beaucoup. J’ai eu vraiment la chance d’échanger quelques mots avec lui à la fin du match, parce que mon fils est fan donc je lui ai demandé son maillot. J’ai eu la chance de découvrir quelqu’un de très très simple, de très gentil, souligne Santamaria dans une interview accordée à Foot Mercato. Forcément, la provocation sur le terrain fait partie de son jeu, c’est quelqu’un qui adore et qui a cette capacité d’élimination, qui va faire qu’il va provoquer les joueurs. Mais par la parole, ce n’est pas quelqu’un qui va provoquer gratuitement.«