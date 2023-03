Quelle équipe doit aligner Galtier lors de PSG / Nantes ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport), le PSG reçoit Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Quatre jours après, les Parisiens affrontent le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Que doit faire Christophe Galtier avec ses joueurs ?

Pour le match contre Nantes ce soir, Christophe Galtier devra faire sans cinq joueurs. Marco Verratti est suspendu alors que Neymar, Renato Sanches, Achraf Hakimi sont blessés. Pour le Brésilien, le coach du PSG a annoncé qu’il sera forfait pour le match contre le Bayern. Touché à la cuisse, l’international marocain doit reprendre la compétition la semaine prochaine alors que Renato Sanches, qui souffre des ischios jambiers, reprendra le chemin de l’entraînement la semaine prochaine. Même s’il a annoncé qu’il ne ferait pas forcément de turn-over contre les Nantais, Christophe Galtier ne devrait-il pas faire reposer quelques cadres ? Canal Supporters vous donne son avis sur cette question.

Un turn-over nécessaire ?

Dans quatre jours, le PSG joue le match le plus important de sa saison. Défait à l’aller par le Bayern Munich (0-1), le club de la capitale doit s’imposer à l’Allianz Arena pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec leur victoire contre Marseille, les Rouge & Bleu comptent huit points d’avance sur leur dauphin. Le coach parisien peut donc se permettre d’effectuer quelques changements. Après la très belle performance sur la pelouse du Vélodrome, le PSG devrait se présenter en 5-3-2 contre les Canaris. Dans les buts, sans surprise, ce sera Gianluigi Donnarumma. Pour la défense centrale, Marquinhos pourrait poursuivre après avoir manqué le match contre Lille en raison d’une blessure contractée lors du match aller contre les Munichois. Pour accompagner le capitaine parisien, Galtier devrait aligner Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Le Portugais répond toujours présent que ce soit au milieu ou en défense, alors que le titi pourrait à permettre à Sergio Ramos de souffler, l’Espagnol a enchaîné les rencontres ces dernières semaines et un petit peu de repos ne serait pas de trop pour lui. En piston, Nordi Mukiele, performant contre l’OM, doit être titulaire pour enchaîner et récupérer du rythme en vue de la Ligue des Champions. Nuno Mendes devrait souffler et laisser sa place à Juan Bernat.

Qui pour remplacer Verratti ?

Au milieu de terrain, le coach du PSG devra faire sans Marco Verratti contre Nantes. Pour le remplacer, il devrait pouvoir compter sur Vitinha. Après plusieurs semaines difficiles, le Portugais a réalisé une très belle performance lors du Classico et doit surfer sur cette dernière contre les Nantais pour arriver au top en terre bavarois. À ses côtés, Warren Zaïre-Emery, toujours performant quand il est sur le terrain, et Fabian Ruiz devraient faire l’affaire. L’Espagnol n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau même s’il reste sur une bonne prestation à Marseille. En ce qui concerne l’attaque, Christophe Galtier devrait conserver son duo Kylian Mbappé et Lionel Messi. Très en forme depuis son retour de blessure, le numéro 7 du PSG pourrait s’offrir seul la première place des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG. Le faire au Parc des Princes serait une très belle histoire. Si jamais le score le permet, le coach parisien pourrait ensuite le faire sortir et redonner du temps de jeu à Hugo Ekitike, qui n’a joué qu’un seul des trois derniers matches des Rouge & Bleu.