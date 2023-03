But, Mbappé, victoires…les chiffres avant PSG / Nantes

Ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait devenir historique pour Kylian Mbappé.

Avec son doublé contre Marseille la semaine dernière, Kylian Mbappé a rejoint Edinson Cavani en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG avec 200 réalisations. En marquant ce soir, il s’offrira donc seul la première place. S’il marque un doublé, comme lors de ses deux derniers matches de Ligue 1, il égalera El Matador pour le nombre de buts inscrits en Ligue 1 avec le maillot des Rouge & Bleu (138). Le numéro 7 parisien pourrait aussi devenir le meilleur buteur de Paris face aux Canaris. Avec sept réalisations, il est à deux buts de Zlatan Ibrahimovic.

Le PSG aime marquer contre Nantes

Le FC Nantes, un club qui réussit bien au PSG. Lors des 31 derniers matches contre les Nantais, les Parisiens ont gagné 26 fois, pour 2 nuls et 3 défaites. En cas de victoire du PSG ce soir, Nantes deviendra le club avec le plus de défaites contre les Rouge & Bleu avec 52 revers. Les Parisiens qui aiment marquer contre le FC Nantes. En effet, comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, le club de la capitale a marqué au moins un but lors des 28 dernières confrontations et le 0-0 à la Beaujoire le 25 février 2006. Cette série est un record pour le PSG. Enfin, le leader de la Ligue 1 approche des 3000 buts inscrits en première division du championnat de France. Avant le match contre Nantes, le compteur affiche 2994.