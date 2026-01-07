Barcola
Barcola préféré à Kvaratskhelia contre l’OM ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 janvier 2026

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille lors du Trophée des champions. Luis Enrique pourrait titulariser Bradley Barcola dans le couloir gauche.

Le PSG affronte Marseille demain soir dans le cadre du Trophée des Champions. Pour ce deuxième Classico de la saison, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Pour la première fois de la saison, le coach des Rouge & Bleu pourrait aligner une équipe qui se rapproche d’une équipe type. Une seule incertitude semble planer sur les onze joueurs qu’alignera Luis Enrique, l’identité de celui qui jouera dans le couloir gauche de l’attaque.

Pas de surprise pour le reste de l’équipe

Cette place se jouera entre Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Pour L’Equipe et Le Parisien c’est l’international géorgien qui accompagnera Désiré Doué et Ousmane Dembélé en attaque. Pour RMC Sport, c’est l’ancien Lyonnais qui jouerait aux côtés de ses compatriotes. Pour le reste de l’équipe, le média sportif s’accorde avec le quotidien sportif. Lucas Chevalier gardera les buts. Il sera défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Pour le milieu, pas de surprise non plus avec le trio Joao Neves-Vitinha-Fabian Ruiz

  • Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola

