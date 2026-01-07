Kvara
Kvaratskhelia de retour dans le onze contre Marseille ? 

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille lors du Trophée des champions. Khvicha Kvaratskhelia pourrait revenir dans le onze de départ.

Le PSG va disputer sa première finale de l’année 2026. Demain soir, il va affronter Marseille lors du Trophée des champions. Pour ce deuxième Classico de la saison, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye, à la CAN, et Matvey Safonov, Kang-in Lee, Quentin Ndjantou, blessés, manquent à l’appel. Le coach du PSG devrait aligner son équipe quasiment type contre les Marseillais.

Une équipe très proche de l’équipe type

Selon L’Equipe, sans surprise, Lucas Chevalier devrait garder les buts du PSG. Il serait défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, Nuno Mendes dans le couloir gauche et une défense centrale Marquinhos-Willian Pacho. Au milieu de terrain, pas de surprise non plus avec les titularisations de Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Pour l’attaque, Luis Enrique devrait aligner Désiré Doué dans le couloir droit, Ousmane Dembélé en pointe et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche. L’international géorgien retrouverait une place de titulaire après avoir été préservé contre le Paris FC le week-end dernier en raison d’un coup reçu à l’entraînement.

  • Le XI probable du PSG selonL’Equipe : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
  • Le XI probable de Marseille selon L’Equipe : Rulli – Pavard, Balerdi (cap.), Medina – Weah, Höjbjerg, Kondogbia (ou O’Riley), Emerson – Greenwood, Aubameyang (ou Gouiri), Paixao

