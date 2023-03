Bayern / PSG – l’arbitre de la rencontre désigné

Dans deux jours, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Après sa défaite à l’aller, le club de la capitale devra l’emporter pour se qualifier en quart de finale. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Les Parisiens devront l’emporter pour se qualifier en quart de finale. Contrairement au match aller, Christophe Galtier pourra compter sur un Kylian Mbappé à 100%. Il devra tout de même devoir se passer de Neymar, Presnel Kimpembe et Renato Sanches. 48 heures avant ce choc, l’arbitre de la rencontre a été désigné. Il s’agit de Daniele Orsato.

Il a déjà arbitré une rencontre entre le PSG et le Bayern

L’arbitre italien sera assisté par Ciro Carbone et Alessandro Giallatini. Maurizio Mariani officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Massimiliano Irrati et Paolo Valeri. Cette saison, il n’a pas été au sifflet d’un match du PSG ou du Bayern Munich. La saison dernière, il avait arbitré deux matches des Rouge & Bleu, la défaite en phase de poules contre Manchester City (2-1) et la victoire lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0). Il était également au sifflet lors du quart de finale retour entre les deux équipes, au Parc des Princes, lors de la saison 2020-2021 (0-1).