Le PSG se rend sur la pelouse du Bayern ce mercredi soir (Canal+ / RMC Sport 1) en marge des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. S’étant inclinés à l’aller sur le plus petit des scores, les Parisiens, dos au mur, n’ont plus le choix et devront sortir le bleu de chauffe en terrain hostile.

L’exercice du PSG est des plus contrastés. Invulnérables, ou presque, durant les premiers mois sous l’égide de Christophe Galtier, Neymar Jr et ses partenaires ont largement baissé le pied au sortir de la Coupe du monde. Baissé le pied, l’expression n’est même pas assez forte pour décrire la véritable descente aux enfers rouge et bleu. Reste que depuis un mois, et le revers concédé au Parc des Princes face au Bayern Munich le 14 février dernier, les choses vont en s’améliorant. Le point de jonction est certainement à dénicher lors de la victoire inespérée contre le LOSC (4-3, 24e journée de Ligue 1). Un brillant succès dans le cadre du Classique face à l’OM et une victoire difficile à domicile contre Nantes (4-2) plus tard, et revoilà le PSG sur la scène continentale.

Des conséquences fâcheuses en cas de contreperformance

Là, la donne est toute autre. Un résultat autre qu’une victoire pourrait bien plonger le PSG dans une nouvelle spirale infernale. Si défaite il y a, il sera ainsi temps de faire un bilan et de se poser les bonnes questions. Le projet vendu par Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier pourrait connaître, en ce sens, une mutilation précoce. Et, comme depuis de nombreuses années, on aurait juste l’impression de faire du surplace avec des promesses une énième fois non tenues. Néanmoins, on est encore loin de tout cela. À minima 90 minutes séparent le présent et ce futur hypothétique.

À lire également : Bayern / PSG – Marquinhos ressent encore des douleurs aux côtes

C’est à Kylian Mbappé et consort de choisir leur destin. Le Bayern Munich, qui n’a connu aucune défaite devant son public cette saison, n’est pourtant nullement un adversaire imprenable, loin s’en faut. Lors du match aller, l’entrée du numéro 7 parisien avait notamment suffi pour faire reculer le bloc munichois de plusieurs mètres. Certes, ils menaient au score et n’avaient plus dans l’obligation de scorer, mais l’évolution est toutefois notable. Cette fois-ci, c’est un Kylian Mbappé gonflé à bloc qui débutera cette échéance. Ce qui pourrait rabattre pas mal de cartes.

Une prestation collective aboutie attendue

Gonflé à bloc car Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’Histoire du PSG ce samedi avec sa réalisation face aux Canaris. Il reste, en outre, sur cinq buts au cours de ses trois dernières sorties. En prime, son duo avec Lionel Messi, qui reste, lui, sur cinq réalisations sur ses cinq derniers matches, fait des étincelles. Mais le facteur X de cette équipe n’est autre que Kylian Mbappé. Sa présence est une vraie raison d’y croire en elle-même. En effet, il fait clairement partie de ce genre de joueurs capables, à un moment donné, de créer la décision et faire basculer une double confrontation de Ligue des Champions.

Néanmoins, au-delà des individualités pures et dures, on pourrait notamment citer Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ou Achraf Hakimi, c’est surtout d’un point de vue collectif que les attentes sont fortes. Les promesses ont été miroitantes lors des premières semaines et les saisons sont faites de hauts et de bas, on le sait, mais le tout est de répondre présent dans les situations opportunes. On y est ! Certains destins se joueront peut-être ce mercredi soir. On pense forcément à Christophe Galtier et à Luis Campos. On pense également à une éventuelle prolongation de Lionel Messi ou de Sergio Ramos.

Prouver que ce PSG peut le faire. Prouver que les erreurs du passé ont été digérées. Même si cela fait un chouïa grandiloquent dit de cette façon, il n’en reste pas moins que le club de la capitale ne peut tolérer une nouvelle élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On le sait également, le football n’est pas une science exacte et le Bayern Munich peut tout simplement rendre une meilleure copie. Dans ce cas précis, la pilule aura moins de mal à passer si les velléités affichées par les joueurs rouge et bleu sont en adéquation avec une telle échéance européenne. Le rectangle vert nous donnera, de toute façon, son verdict bien assez tôt.