Le PSG possède la meilleure attaque de Ligue 1 cette saison avec 76 réalisations. Contrairement aux autres années, le PSG n’est pas largement en tête dans ce classement, son dauphin – Rennes – n’ayant marqué qu’un but de moins (75). Les Rouge & Bleu dominent un autre classement de l’attaque, celui du nombre de buteurs différents sur la saison. En effet, 18 Parisiens ont marqué au moins un but cette saison en championnat. Ils devancent trois équipes, Lille, Bordeaux et Reims (16 buteurs différents). Pour Rennes, c’est 14 joueurs qui ont marqué au moins un but.

Le classement du nombre de buteurs différents en Ligue 1

PSG (18) Lille (16) Bordeaux (16) Reims (16) Lens (15) Metz (14) Rennes (14) Lyon (13) Clermont (13) Lorient (13) Troyes (13) Strasbourg (13) Monaco (12) Nantes (12) Saint-Etienne (12) Nice (12) Montpellier (11) Marseille (11) Angers (10) Brest (8)

Le PSG domine aussi le classement des buteurs de nationalités différentes avec 9. Le club de la capitale est à égalité avec Reims et les Girondins de Bordeaux. Le club de la capitale est d’ailleurs l’équipe qui a marqué le plus de buts avec des joueurs étrangers, 51. Ils devancent Marseille avec 38.

Classement buteurs de nationalités différentes