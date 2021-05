Ben Yedder : “On va aborder cette finale avec beaucoup d’envie et de caractère”

Après sa victoire face au Stade de Reims (4-0) en Ligue 1, le PSG peut désormais se concentrer sur sa finale de Coupe de France face à l’AS Monaco (mercredi à 21h15). En cette semaine cruciale, le PSG peut encore remporter deux trophées. De son côté, l’ASM voudra également remporter cette Coupe de France, comme l’a indiqué Wissam Ben Yedder après la victoire face au Stade Rennais en Ligue 1.

“C’est une finale. Personne ne nous voyait aller en finale ni être dans les trois premiers. Ce sont des matchs très difficiles qui nous attendent. On va aborder cette finale, ainsi que le dernier match avec beaucoup d’envie et de caractère. On va tout donner”, a déclaré Wissam Ben Yedder au site officiel de l’ASM. “Préfère-t-il soulever la Coupe de France ou terminer à la 3e place ? Il n’y a aucun choix à faire. Deux matchs très importants nous attendent. Je suis un compétiteur, je veux gagner les deux. On verra ce qu’il se passera. Nous sommes confiants et sûrs de nos forces. C’est toujours excitant de jouer ce genre de match. Mais la pression est là au quotidien.”