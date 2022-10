Benfica / PSG : Le groupe parisien avec deux titis

Pour le compte de la troisième journée des phases de poules de Ligue des Champions, le PSG se déplace au Portugal afin d’y affronter Benfica. Ce mercredi 5 octobre (21h sur Canal +), Christophe Galtier pourra compter sur un groupe quasiment au complet.

A l’exception de Renato Sanches (adducteur droit) et Presnel Kimpembe (rééducation), tous les éléments de l’effectif du PSG répondent présent pour cette rencontre face à Benfica. Les deux clubs ont remporté leurs deux premiers matchs de cette campagne européenne et batailleront donc pour la tête du groupe H à l’Estadio da Luz. Dans ce groupe de 21 joueurs convoqués, il faut souligner la présence de Marco Verratti. Touché lors de la rencontre face à Lyon en Ligue 1 Uber Eats (victoire 0-1, le 18 septembre dernier), l’Italien tient bien sa place pour demain. Les titis parisiens Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu seront également du déplacement à Lisbonne.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Gianluigi Donnarumma, Keylo Navas, Sergio Rico

Défenseurs (7) : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, El Chadaille Bitshiabu, Juan Bernat, Nuno Mendes, Nordi Mukiele

Milieux de terrain (5) : Marco Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Warren Zaïre-Emery

Attaquants (6) : Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Hugo Ekitike, Carlos Soler, Pablo Sarabia