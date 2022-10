Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affrontera le Benfica dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avant de décoller pour le Portugal cet après-midi, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois ce mardi matin au Camp des Loges. Les 15 premières minutes de la séance étant ouvertes aux médias, on a pu faire un point sur le groupe à disposition de Christophe Galtier.

Marco Verratti présent pas Renato Sanches

Présent à l’entraînement collectif du PSG depuis plusieurs jours, Marco Verratti était encore présent aujourd’hui. Le milieu de terrain italien postule donc pour une place dans le groupe parisien pour le déplacement au Portugal. Sorti quelques minutes après avoir fait son retour sur les terrains, Renato Sanches n’était lui pas avec ses coéquipiers sur les pelouses du Camp des Loges. Il ne devrait pas être apte pour le match contre son club formateur. De retour de son séjour à la clinique Aspetar au Qatar depuis samedi, Presnel Kimpembe n’était pas non plus sur la pelouse. Il poursuit sa rééducation avec l’espoir de retrouver les terrains durant la semaine du 25 octobre. Comme depuis le début de la saison, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ayman Kari étaient présents à l’entraînement.

🗣️ | Christophe Galtier en longue discussion avec Mbappé et Hakimi

