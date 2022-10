Trois options pour Leo Messi, qui pourrait accepter de rester au PSG

En fin de contrat le 30 juin prochain, Leo Messi devra rapidement se pencher sur la question de son avenir à l’issue de la Coupe du monde. En attendant, l’Argentin fait déjà l’objet d’approches et le PSG figure bien évidemment parmi les options.

Arrivé il y a un peu plus d’un an au Paris Saint-Germain après son douloureux départ du FC Barcelone, on pourrait être tenté de dire que Leo Messi a véritablement débuté son aventure parisienne cette saison. Du fait d’une préparation tronquée, de nombreux voyages internationaux, d’une adaptation délicate ainsi que d’un Covid lourd, celui qu’on surnomme La Pulga n’a jamais réussi à montrer la pleine mesure de son talent la saison dernière, au point d’être absent du top 30 du Ballon d’Or 2022.

En ce début d’exercice 2022/2023 et d’année de Coupe du monde, Leo Messi a néanmoins décidé de remettre les pendules à l’heure. Cela s’illustre dans les statistiques avec déjà 7 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées en seulement 12 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG. Surtout, celui qu’on surnomme La Pulga a retrouvé des sensations sur le terrain et s’est mué en véritable maitre à jouer de la formation parisienne aux côtés de Neymar.

Avec ses qualités techniques ainsi que sa vision de jeu hors du commun, Leo Messi s’est plus que jamais mis au service du collectif parisien. De son propre aveu, le génie argentin est bien mieux et bien plus épanoui que la saison dernière. « Je me sens bien, je me sens différent de l’année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l’aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. Je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ! », confiait-il aux médias argentins pendant la dernière trêve internationale.

Le PSG est prêt à lui proposer un contrat de deux ans

« Leo Messi reprend goût à marquer, il est décisif. Peut-il redevenir le meilleur au monde ? Oui car il est dans un état de forme incroyable, il est bien préparé. (…) Il peut retrouver les standards qui ont été les siens tout au long de sa carrière », s’enthousiasmait Christophe Galtier ce samedi soir à l’issue de la victoire 2-1 de ses hommes contre l’OGC Nice. Conspué, sifflé et vivement critiqué la saison dernière, au même titre que son ami Neymar, le septuple lauréat du Ballon d’Or prend sa revanche et fait de nouveau l’unanimité.

Alors forcément, la direction du PSG aimerait faire durer un petit peu le plaisir avec son Leo Messi retrouvé. Pour l’heure, le gaucher de 35 ans est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin prochain. Une option pour une saison supplémentaire est présente dans son contrat et peut être activée si les deux parties sont d’accord pour cela – il existe des options activables de manière unilatérale, à l’image de celle ayant permis à Neymar de prolonger automatiquement jusqu’en 2027 cet été.

« J’ai demandé à Messi s’il voulait rester, et je lui ai dit que j’espérais qu’il reste pendant les trois ans que j’ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo », confiait récemment Luis Campos sur l’antenne de RMC Sport au moment de parler de l’avenir de l’attaquant argentin. Toutefois, cette simple troisième année en option pourrait en réalité ne pas être assez aux yeux de la direction du PSG. Celle-ci aimerait en effet tenter de boucler une prolongation en bonne et due forme. En ce sens, L’EQUIPE indiquait il y a quelques semaines que Luis Campos est prêt à offrir un nouveau contrat de deux ans à Leo Messi. La formulation de cette offre sera naturellement conditionnée au fait que son niveau de baisse pas au cours de cet exercice 2022/2023.

Leo Messi veut prendre son temps et ne ferme pas la porte au PSG

Le board francilien n’entend donc pas se précipiter avec son numéro 30, ce qui convient au principal intéressé. Selon les informations de Fabrizio Romano, Leo Messi ne prendra aucune décision sur son avenir dans les semaines ou dans les mois prochains. Le joueur est pour l’heure uniquement focalisé sur ses prestations avec le PSG et sa Coupe du monde à venir avec l’Argentine. Ainsi, l’ancien numéro 10 du FC Barcelone ne réfléchira pas à toutes les questions liées à son futur avant le début de l’année 2023 au minium.

Luis Campos devra donc se montrer patient, mais le conseiller sportif du PSG peut au moins être rassuré sur un point : l’idée d’une prolongation dans la capitale française n’est absolument pas repoussée par le natif de Rosario. Bien plus heureux à Paris et dans la région parisienne où il a enfin pris ses marques, Leo Messi ne serait pas contre prolonger son aventure au sein des pensionnaires du Parc des Princes selon les informations dévoilées par Le Parisien ce lundi. Toutefois, cette bonne nouvelle ne doit pas conduire les champions de France à se reposer sur leurs lauriers.

En plus du PSG, deux portes de sortie sont ouvertes pour Leo Messi si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano dans le Que Golazo Podcast. La première mène au FC Barcelone, son président Joan Laporta ayant expliqué à plusieurs reprises vouloir faire revenir celui qu’il n’a pas pu prolonger du fait des soucis financiers auxquels faisait face son club à l’été 2021. La seconde porte de sortie serait un club de MLS qui se serait d’ores et déjà manifesté auprès de Leo Messi. Le journaliste italien ne précise pas l’identité de cette formation nord-américaine, mais il convient de rappeler qu’un intérêt de l’Inter Miami a souvent été avancé ces dernières années. À voir quelle sera l’option privilégiée par l’Argentin pour ce qui sera très certainement le dernier contrat de sa carrière de joueur.