PSG : Le point médical du jour

Avant son déplacement à Lisbonne pour affronter Benfica, le PSG a communiqué sur l’état de santé de son groupe par le biais d’un point médical. Si le groupe qui disputera la troisième journée des phases de poules de Ligue des Champions est quasiment au complet, deux éléments manquent à l’appel.

En effet, Presnel Kimpembe et Renato Sanches sont concernés par le point médical du jour. Le champion du monde 2018 est blessé depuis la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats et la victoire (1-0) au Parc des Princes face à Brest. Victime d’une déchirure de l’ischio-jambier de la cuisse gauche, le numéro 3 parisien poursuit sa rééducation. Tenu hors des terrains depuis le 10 septembre dernier, son retour ne devrait plus tarder. De son côté, Renato Sanches, après avoir fait son retour à la compétition, est de nouveau absent du groupe. L’international portugais est « gêné à l’adducteur droit » et ne fera donc pas le déplacement à Lisbonne ce mercredi 5 octobre (21h sur Canal +). Le Paris Saint-Germain ajoute que le milieu de terrain devrait reprendre l’entraînement d’ici la fin de semaine. Une dernière information qui pourrait nous laisser penser que l’ancien du LOSC devrait être trop court pour faire le déplacement à Reims dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats de ce samedi 8 octobre (21h sur Canal +).