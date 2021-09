Benzema aurait aimé que Mbappé rejoigne le Real cet été

Karim Benzema côtoie Kylian Mbappé en Equipe de France depuis l’Euro 2020. Même si leur complémentarité est encore difficile à voir, les deux hommes essayent d’échanger ensemble (7 et 8 passes entre eux hier contre la Bosnie). Les supporters madrilènes rêvent de voir cette association hors des Bleus et sous le maillot des Merengue. Interrogé à ce sujet, l’ancien lyonnais n’a pas caché qu’il aurait aimé voir Mbappé débarqué à Madrid cet été.

« Si cet épisode nous a rapprochés (les rumeurs Mbappé au Real, ndlr) ? Non parce qu’on se connaissait déjà avant, à l’Euro on a fait connaissance. On s’entend super bien, en dehors et sur le terrain. Après, ce sont des choix sportifs. Bien sûr que j’aimerais bien aujourd’hui qu’il soit avec moi à Madrid, mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club, lance Benzema sur RTL dans des propos relayés par Goal.

Karim Benzema qui assure que Mbappé jouera un jour au Real Madrid. « De toute façon, c’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre. Je vais le redire mais c’est le meilleur club du monde. Il y a beaucoup de pression, les gens sont à fond sur le foot, c’est un monde différent. »