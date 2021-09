Cherki : « Mbappé, un bon mec, un vrai »

Rayan Cherki (18 ans) est l’une des promesses du football français. Malgré son jeune âge, il possède déjà une belle expérience avec son club formateur – Lyon – avec qui il a déjà joué 45 matches. L’attaquant a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, autre prodige du football français.

« On a une relation amicale. On discute, on échange après les matches, on se voit dans les vestiaires. On entretient une bonne relation. Si j’ai des questions à lui poser, je peux, je ne me gêne pas. C’est un bon mec, un vrai, s’enflamme Cherki dans une interview accordée à Onze Mondial. La connexion s’est faite via les réseaux. Quand il a vu que je commençais à jouer, il m’a écrit un petit message. Et moi, je l’ai toujours suivi, car je ne loupe aucun match. Le seul conseil qu’il m’a donné, c’est : « Marque !Mets des buts ! On ne retient que les buteurs !«