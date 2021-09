Angel Di Maria tacle sévèrement Sampaoli

Angel Di Maria a offert la Copa America à l’Argentine cet été en inscrivant l’unique but de la finale contre le Brésil. Après une période difficile où malgré de bonnes prestations sous le maillot du PSG il n’était pas convoqué, El Fideo est désormais systématiquement appelé par Lionel Scaloni. Dans une interview accordée à TyC Sports, l’ancien madrilène est revenu sur un ancien de ses sélectionneurs argentins, Jorge Sampaoli. Il n’a pas hésité à tacler l’actuel entraîneur de Marseille.

« Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j’ai très bien commencé et mal fini. Il m’a dit des choses qui plus tard n’étaient pas comme ça, il m’a dit que c’était Léo (Messi), moi et le reste à chaque fois qu’il venait à Paris. Il me traitait comme si j’étais l’un des meilleurs mais après un seul match il m’a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans explications, peste El Fideo dans cette interview. Le match suivant contre la Croatie, que nous perdions, je ne suis même pas allé m’échauffer. […]C’est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde.«

Les retrouvailles entre les deux hommes, le 24 octobre prochain pour le premier Classico de la saison (11e journée Ligue 1) s’annoncent glaciales.