Dans la foulée de l’annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le monde du football a réagi. Et la réaction qui a le plus fait parler est celle de Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid a publié une photo du rappeur Tupac sur les réseaux sociaux, avec un ami l’ayant trahit au second plan. Un cliché assez imagé quand on sait que l’idée de voir Kylian Mbappé le rejoindre sur le front de l’attaque madrilène l’enchantait. Interrogé sur les éventuelles discussions entre les deux joueurs au cours des négociations et concernant son choix final, Kylian Mbappé a déclaré : « On n’a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix. Sa story ? J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sortie. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ?«

« Non, non, non, je ne suis pas en colère »

En marge de la finale de Ligue des Champions qui se jouera ce samedi 28 mai (21h sur TF1) au Stade de France, Karim Benzema a accordé un entretien à Movistar +. L’occasion pour l’international français de réagir publiquement à cette décision, et la prolongation de Kylian Mbappé quand on lui demande ce qu’il répond au numéro 7 parisien : « Je vous dis qu’on va jouer une finale de Ligue des Champions samedi, ce n’est pas le moment de parler de ces petites choses« . A la suite de la publication sur les réseaux sociaux, beaucoup de spéculations sont nées sur la manière dont Karim Benzema a pris la nouvelle, et le principal intéressé a répondu : « Non non non, je ne suis pas en colère. Je vous dis juste que je suis concentré sur la finale de Ligue des Champions, c’est plus important« .