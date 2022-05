Marquinhos en bonne voie pour prolonger avec le PSG

Au club depuis 2013, Marquinhos est devenu un leader et une pièce maîtresse du Paris Saint-Germain sous l’ère QSI. Sous contrat actuellement jusqu’en 2024, l’international brésilien devrait continuer d’être au centre du projet du PSG. Car oui, au milieu des chantiers qui se dressent devant la direction parisienne à l’aube du mercato estival 2022 avec le poste d’entraîneur, de directeur sportif et d’autres dossiers courants, la prolongation de Marquinhos semble bien être sur la table.

Et en plus d’être sur la table, ce dossier serait bien engagé et sur la bonne voie selon UOL. Le media brésilien avance que le numéro 5 parisien pourrait renouveler son bail avec le PSG et en signer un nouveau allant jusqu’à 2027. En plus de la durée du nouveau contrat, nos confrères auriverdes nous informent que Marquinhos aimerait finaliser le dossier avant le début de la saison prochaine.